İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli defnedildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli toprağa verildi.