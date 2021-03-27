İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli defnedildi

Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli defnedildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli toprağa verildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 5 Şubat'ta, yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilerek öldürülen 34 yaşındaki Halid Mahir Nevfel için Ramallah'ta cenaze töreni düzenlendi.

Ramallah Devlet Hastanesinden alınan Nevfel'in cenazesi, konvoy eşliğinde Ras Karkar köyündeki evine getirildi. Nevfel'in naaşı çok sayıda Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından köyünde defnedildi.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği Filistinlinin cenazesini vefatından yaklaşık iki ay sonra dün teslim etmişti.

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen Filistinli Nevfel'in, İsrail güçleri tarafından 5 Şubat'ta vurularak şehit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim ettiği Filistinli defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 19:10:20. #1.15#
title