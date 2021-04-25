İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi
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İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi

İsrail'in naaşını vefatından yaklaşık 3 yıl sonra teslim ettiği Filistinli çocuk defnedildi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık üç yıl sonra teslim ettiği 16 yaşındaki Filistinli çocuk toprağa verildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de şehit ettiği ve naaşını vefatından yaklaşık üç yıl sonra teslim ettiği 16 yaşındaki Filistinli çocuk toprağa verildi.

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Yusuf Ebu Cezer'in cenaze namazı Refah kentindeki Bilal bin Rabah Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, "savaş suçlusu" İsrail'in yargılanması çağrısında bulundu.

Filistinli çocuğun cenazesi, törenin ardından kent mezarlığına defnedildi.

İsrail makamlarının 3 yıldır elinde tuttuğu Cezer'in naaşı, perşembe günü, Beyt Hanun'daki İsrail kontrol noktasında anne Ebu Cezer ve Mizan İnsan Hakları Merkezi avukatına teslim edilmişti.

Gazze'nin Refah kentinin doğu sınırında 29 Mayıs 2018'de barışçıl gösterilere katılan Filistinli çocuk, İsrail askerlerini açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Mizan İnsan Hakları Merkezi verilerine göre, Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı 30 Mart 2018'den bu yana İsrail, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 22 Filistinlinin naaşını elinde tutuyor. Merkez, şu ana kadar bu Filistinlilerden 3'ünün naaşının ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da İsrail askeri komutanına Filistinli şehitlerin cesetlerini alıkoymak ve onları gelecekte "müzakere kartı" olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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