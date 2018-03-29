İsrail'in Naaşını Alıkoyduğu Filistinli Toprağa Verildi

İsrail'in yaklaşık bir ay alıkoyduktan sonra naaşını dün ailesine teslim ettiği Filistinli Yasin Ömer es-Seradih için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.

Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Eriha Devlet Hastanesi'nden alınan 33 yaşındaki Seradih'in naaşı, Eriha el-Kadim Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre Yasin Ömer es-Seradih, 22 Şubat'ta İsrail askerlerinin evine düzenlediği baskın sırasında gözaltına alınmış ve birkaç saat sonra da hayatını kaybettiği duyurulmuştu.