İsrail'in müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli genç Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi
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İsrail'in müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli genç Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Filistinli Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail güçlerinin Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Filistinli Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi. Nablus kentine bağlı Salim beldesinde düzenlenen törene yüzlerce Filistinli katıldı. Filistinliler, Hamdan'ın naaşını omuzlarında taşıyarak kabristana kadar sloganlar atarak ilerledi.

İsrail'in müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli genç Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli genç Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli genç Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli genç Malik Hamdan için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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