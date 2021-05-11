İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - Haberler | Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi

ÇORUM - İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları Çorum'da protesto edildi. Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla basın açıklaması ve araç konvoyuyla Müslümanlara yapılan saldırıları kınadı. Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan Filistinliler için de dualar edildi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan Memur-Sen İl Başkanı Tekin Çınar, Mescid-i Aksa'nın barışın, dinin, İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu belirtti.

"Zulüm değil adalet hakim olacak"

Çınar, "Bununla birlikte bu kutsal mabed barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. ve herkes şunu görecek ki Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak. Aksa'da Siyonist postal izleri temizlenecek, insanlık ve Müslümanlar ve onlara kulak veren devletler hem küresel hem de diplomatik intifada başlatacaklar. Biz buna varız" dedi.

"Siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir"

Tüm sivil toplum kuruluşlarına ve adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadele de yerini alması için bir çağrı da bulunduklarını ifade eden Çınar, "Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescidi Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı Siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir" ifadesini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cansu Dere Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı Çorum'da protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 03:33:19. #1.15#

title