İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Trabzon'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Trabzon Kudüs Dayanışma Platformu tarafından protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Trabzon Kudüs Dayanışma Platformu tarafından protesto edildi.

Yavuz Selim Bulvarı'ndaki Gülbahar Hatun Camisi önünde bir araya gelen Trabzon Kudüs Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Filistin ile Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde İskenderpaşa Camisi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırılarını kınayan grup adına basın açıklamasını okuyan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kara, ilk kıble Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin topraklarının 104 yıldır işgal altında olduğunu söyledi.

İsrail'in, Ramazan ayında fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına polis koruması tahsis ederek Müslümanları kışkırtma ve yıldırmaya çalıştığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Bu kışkırtmaya direnen Kudüs halkı işgalcilere en büyük direnişi göstermiş ve onları geri püskürtmüştür. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı canları pahasına savunan yiğitlere buradan bir kere daha selamlarımızı iletiyoruz. İşgal devleti İsrail, bununla beraber Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Müslümanlara ait evleri Yahudilere peşkeş çekerek, kenti, mahalle mahalle Yahudileştirme çalışmaları yürüterek kendisine ilhak edebileceğini sanmaktadır. Şeyh Cerrah'ta evlerini terk etmeyerek Kudüs'ün Yahudileştirilmesine direnen kardeşlerimize Trabzon'dan bir kere daha selamlarımızı iletiyor, yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kara, İsrail'in, son yıllarda tamamen kontrolden çıkmış bir şekilde, ABD'nin himayesiyle Filistinliler üzerindeki saldırılarının, uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre açıkça "etnik ayrımcılık suçu" olarak tescillendiğini belirterek, İsrail'in ilk kıble olan Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü sözde yenileme ve arkeolojik kazılar adı altında yok etme hayalleri kurduğunun altını çizdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan Kara, Kudüs'ün, Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "İşgalci Siyonist İsrail'in bu hukuksuz, faşist uygulamaları karşısında, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların tepkisizliği ve çaresizliği kabul edilemez." dedi.

Kara, "Trabzon'da bulunan vicdan sahipleri olarak, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye, Kudüs davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi, en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kara'nın basın açıklamasının ardından gıyabi cenaze namazı kılan grup daha sonra Filistin halkı için dua etti.

Basın açıklamasına AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik