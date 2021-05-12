İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi. Atatürk Meydanı'nda toplanan sivil toplum örgütleri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail aleyhine sloganlar atılan protestoya katılanlar sık sık sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıldı.Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Kalabalık daha sonra dağıldı.


İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Beren Saat Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 00:57:35. #1.14#

title