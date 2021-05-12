İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi. Atatürk Meydanı'nda toplanan sivil toplum örgütleri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail aleyhine sloganlar atılan protestoya katılanlar sık sık sosyal mesafe kuralı konusunda uyarıldı.Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Kalabalık daha sonra dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı