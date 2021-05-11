İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Denizli'de protesto edildi

Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Memur-Sen, Hak-İş, Denizli İHH ve Denizli Gönüllü Teşekküller Platformuna bağlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ikindi namazı sonrası bir araya geldi.

Delikliçınar Yeni Camisi İmam Hatibi Ömer Uykun, kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Filistin halkı için dua etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, Mescid-i Aksa'nın gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında olduğunu, Filistin halkının iki yüzlü dünyaya inat direnmeye devam ettiğini söyledi.

Teröre karşı direnen, insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını ifade eden Öselmiş şunları kaydetti:

"İsrail kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur, siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecektir. Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terördür. Filistin'de teknolojiye sırtını dayamış küresel Ebrehe'nin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Filistin, siyonist işgalden, Filistinliler siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. Zulüm değil adalet hakim olacak."

Türk ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar ardından tekbir getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu