İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Seydişehir'de protesto edildi

Seydişehir'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Seydişehir'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Seydişehir'de sivil toplum kuruluşundan üyelerinin katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda İsrail'e yönelik protesto eylemi düzenlendi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, tepkilerini dile getirdi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, zulmü kınamak ve Filistinlilerin acısını paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle kurallara uyularak kısıtlı sayıda toplandıklarını belirten Tutal, şöyle konuştu:

"İsrail'in insanlık onurunu hiçe sayarak tüm insanlığa karşı yaptığı bu zulmü, akan kanları ve ağlayan analarımızı gördükçe yüreğimiz yanıyor, vicdanımız parçalanıyor, boğazımız düğümleniyor. Mazlum ve savunmasız kardeşlerimizin şehit haberleriyle içimiz kan ağlıyor. İsrail'in yaptığı bu zulme sessiz kalan tüm dünya kamuoyu, bu zulme ortak olmuştur, bu zulmü yapanlar kadar susanlar da zalim olarak tarihe geçecektir. Çünkü batı ve ABD, istediği kadar makyaj yapsın, sinema, sanat, medya ile istediği kadar algı yönetiminde başarılı olsun özünde hırsızlarla, zalimlerle, şeytanlarla ortaktır. Hakikati ne kadar çarpıtırsa çarpıtsın, ne kadar gerçek yüzünü gizlemek için projeler ve işbirlikçi oluşturursa oluştursun bu gerçek katımızda değişmeyecektir. Bu coğrafyada kiralık katillerin ve tetikçilerin, azmettiricisi olduğunu bize asla unutturamayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun