İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Hakkari'de protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Hakkari'de protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Hakkari'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Hakkari'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Memur-Sen binasında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Şanser Kutluk, haklı mücadelede canlarını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Başta ABD olmak üzere sistemin egemenlerinin kurduğu bu düzeni görmezden gelenlerin, İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olduğunu belirten Kutluk, şöyle devam etti:

"Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan, usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz."

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er de İsrail güçlerinin, ramazan ayında ibadetlerini ifa etmeye çalışan Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in, Orta Doğu'da sürekli huzursuzluğun, anarşinin fitilini ateşleyip Filistinlileri yerlerinden etmeye çalıştığını aktaran Er, şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist, katil, barbar İsrail devletini şiddetle nefretle kınıyoruz. Haktan, hukuktan söz eden Birleşmiş Milletleri kendi emellerine göre yönlendiren ülkeler, İsrail'in hukuksuz işgaline ve Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan soykırıma neden suskun kalıyor? İsrail şunu çok iyi bilmeli ki, Kudüs İsrail'e ait değildir ve asla da olmayacaktır. Filistin halkı ve Kudüs asla sahipsiz değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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