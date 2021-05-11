İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Ankara'da protesto edildi

Memur-Sen İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Memur-Sen İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Memur-Sen İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclis bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Burada bir basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz bugün burada insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail'in vahşetini, işgalini, zulmüne, zorlabalığını bitirmek için haykırmaktır. Evet insan olmanın asgari şartı, Mescid-i Aksa'da Siyonist postaldan rahatsız olmaktır. Koronavirüs'ü, stratejik aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in terörist vasfını ilan, yaptıklarını telin etmek, asgari gerekliliktir. İsrail'in işgaliyle birlikte dünyanın kirli düzenine'de karşı çıkmak gerek. İsrail vahşetiyle birlikte sömürü zihniyetine de son vermek için direnmek gerek. Biz biliyoruz ki; ABD ve sistemin egemenleri, İsrail'in kan değirmenine su taşıyor. Biz biliyoruz ki; küresel medya ağı da uluslararası kuruluş kulvarı da, ulusulararası hukuku yalanı da İsrail'e karşı üç maymunu oynarken, İsrail için güç kaynağı haline geliyor. Biz susmazsak. Biz, vazgeçmezsek. Biz, direnmeye devam edersek. Biz hep birlikte söz söylersek İsrail yıkılacak. Filistin kurtulacak. Siyonizm de işgal de zulüm de bitecek. İsrail, Mescid-i Aksa'da yıkılışına yürüyor. İsrail, Mescid-i Aksa'da yok oluşuna yürüyor. İsrail'in yıkılışını da, enkazını da göreceğiz. İsrail'e ses çıkarmayan, vahşete söz söylemeyenlerin, soysuz siyonizme devlet diyenlerin yüzüne tüküreceğiz. İsrail yalan üzerine kurulmuştur. İsrail, Filistin'i talan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin yalan ve talan düzenini yeneceğiz ve bitireceğiz. Bunu imanımızın gereği sayıyor ve biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, korkabilir, susabilir, pusabilir. Biz korkmadan, pusmadan, yılmadan, yorulmadan haykırıcağız. Çünkü, biz zulmün ebet müddet sürmeyeceğine ve zulümle abat olunamayacağına iman etmişiz. Filistin'de, sırtını teknolojiye dayamış küresel Ebrehe'nin fillerine karşı taşla sapanla direnen Ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Biz, o Ebabillerin tarafındayız. Ebrehenin karşısındayız, Biz biliyoruz ki; İsrail,asırlarca sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır" dedi.

Mescid-i Aksa'da yaptıkları, yaşattıkları İsrail'in sonu olacağını belirten Yalçın, " Kudüs'te ürettiği diplomatik vahşet, Filistin'in bütününe yayılmış Siyonist cinnet, Filistinli kardeşlerimize yönelin ırkçı Yahudi vahşet, İsrail için yolun sonudur. Sonun başlangıcıdır. Terörist İsrail'in kurucusu ve devlet görünümlü bu terör örgütünün ilk lideri Ben Gurion dahil İsrail'in birçok yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. Yani İsrail'in temelinde, tabanında, her katında ve tavanında terör ve teröristler vardır. Siyonist İsrail'in tarihinde de tarifinde de kan vardır, kin vardır, kir vardır" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan yüzbinlerce Filistinli, insanlık ailesinin onurlu fertleri olduğunu vurgulayan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

" Mescid-i Aksa'nın hukukunu, onurunu korumanın telaşındaki yürekler, vicdan erleridir. İnsanlığın erdemlileridir. Onlar, dünyayı yakan Siyonist ateşin söndürücüleridir. Onlar küresel terörist İsrail'in sonunu getirecek tarihin iyilik sefercileridir. Biz burada onların hizmetinde, emrinde, duasında ve niyazındayız. Biz onların intifadasını küresel zemine taşıma hizmetçisiyiz. Müslümanlar ve dünyanın tüm iyi insanları şimdi el ele vermeli ve sıra bizde demeli; İsrail'i kanıyla, kiniyle ve kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden defetmenin vaktidir. Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla yaş, bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak Nuh'un gemisi ise İsrail'e karşı dirayet, Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da adalet için mücadeledir. Bunun yolu da hükmü de bellidir: Adı Filistin, başkenti Kudüs, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik ilizyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadeleye devam edeceğiz. Herkes bilsin ve duysun ki, Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet, barış ve huzur için bütün insanların haremedir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki; Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. ve herkes şunu görecek ki; Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. "

Yalçın, açıklamasında Memur sen olarak Müslüman Devletlere şu çağrılarda bulundu:

"Bütün uluslararası kuruluşlar İsrail'e; ya Aksa'dan çıkarsın ya üyelikten çıkarılırsın demeli.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerin bütünü istisnasız olarak İsrail ile diplomatik, siyasi, ticari bütün iş ve işlemleri sona erdirmelidir. Bu karara uymayan ülkelerin Teşkilat üyeliği sona erdirilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Güvenlik Konseyi de İsrail'in tavrını kınamalı ve tekrarı halinde uluslararası kesin ve keskin yaptırım kararı alarak uygulamalıdır. Türkiye, Filistin halkının kendisine olan güveninin gereğini yerine getirmeli ve İsrail ile her tür ilişki ve iletişimi Mescid-i Aksa'daki tavrını bitirinceye kadar sona erdirmelidir. Türkiye'nin şirketleri, holdingleri, sivil toplum kuruluşları İsrail veya yanlısı yapılarla ticari, siyasi ve kültürel bütün ilişkilerini sona erdirmelidir. İsrail, Filistin'den çaldığı toprakları geri vermeli, Kudüs'ü bütünüyle terk etmeli, yerleşim görünümlü işgal çabalarını sona erdirmeli, Filistinli kardeşlerimizin can ve mal kayıpları için tazminat ödemeli ve bölgeyi en kısa sürede terk etmelidir. Mescid-i Aksa saldırılarını Filistin işgalini örten perde olarak kullanan İsrail'in tezgahına gelinmemelidir. Sondan önceki söz, Mescid-i Aksa'dan, Kudüs'ten, Filistin'den tam olarak çıkmadığı sürece İsrail teröristtir, vahşidir ve canidir. ve son söz şunu herkes bilsin ve tarih yazsın ki; Mescid-i Aksa'ya yönelik kirli ve kanlı hamlesiyle İsrail yıkılmayı da yok olmayı da hak etti. İsrail yıkılacak ve Filistin kurtulacak. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı