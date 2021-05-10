İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Tekirdağ'da protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Tekirdağ'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Tekirdağ'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Tekirdağ'da protesto edildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Tekirdağ'da protesto edildi.

"Kudüs onurumuzdur", " Kahrolsun İsrail", " Müslümanlar kardeştir" dövizleri taşıyan sivil toplum örgütü üyeleri Valilik önünde toplandı. Grup üyeleri İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, mübarek ramazan ayında yapılan acımasız saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Dünyanın İsrail'in saldırılarına sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak biz artık susmayacağız. Kudüs İslam'ın başkentidir. Bugün fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştılar ama başaramadılar. Kadınlarımızla, çocuklarımızla Filistinli kardeşlerimiz o azgın azınlığı Mescid-i Aksa'ya sokmadı. Güçten anlayan İsrail şimdi Gazze'yi uçaklarla bombalıyor. Biz şehadete arzulu bir ümmetiz.

Uçaklarla da gelseniz, tanklarla da gelseniz Mescid-i Aksa'ya sizi sokmayacağız. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' derken biz o çizgileri kanlarımızla çizdik. Biz o kırmızı çizgiyi çocuklarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin kanlarıyla çizdik. O yüzden Filistin bizim onurumuzdur. Bu bir dönüm noktası olacaktır. Dünya sussun, sustukça yerin dibine batacak. Kudüs'e uzanan eller kırılır."

Grup üyeleri, daha sonra Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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