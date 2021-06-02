İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Rize'de protesto edildi

AK Parti Rize İl Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

AK Parti Rize İl Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Sahil Camisi'nin önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup adına açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mariye Müberra Arıcı, ramazandan ateşkesin ilan edildiği 20 Mayıs'a kadar 61 çocuğun İsrail eliyle katledildiğini söyledi.

Bugün insanlığın her türlü bilimsel ilerlemeyi sağladığını dile getiren Arıcı şöyle devam etti:

"Ama bütün bunların hiçbir yararı yok. Tek bir şeyin dışında hiçbir eylem, hiçbir düşünce önemli değil. Cinayetler ne zaman son bulacak? İsrail'in mızrakları kız kardeşlerimizin karnındaki çocukları düşürmüştür. Yıkılan evler bizim evlerimizdir. Bi'ru's-Seba'da, Yafa'da ve Hayfa'da idam edilenler bizim kardeşlerimizdir. İsrail'in Filistin halkının meşru haklarını gasbetme girişimleri ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeyi amaçlayan operasyonları bir kez daha gösterdi ki tüm mazlumların umudu Türkiye'dir. Şeyh Cerrah'taki Filistinli Müslümanların hamisi Türkiye ve Türk gençleridir."

Arıcı, İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyor ve Şeyh Cerrah davasında kararın Filistinli kardeşlerimiz lehine verilmesi gerektiğini bildiriyoruz. Önleyici protesto niteliğindeki bu yürüyüşümüzle vermek istediğimiz mesaj şudur: Ey İsrail; Türk gençlerinin, Rizeli gençlerin gözü üzerindedir. Filistin ve Filistinlilerin her zaman koruyucusu ve gözcüsü olmayı sürdüreceğiz. Biz biliyoruz ki, Ayasofya'da zincirlerin kırılmasını mümkün kılan inanç yarın Mescid-i Aksa'yı da özgürlüğüne kavuşturacaktır."

Grup, İsrail aleyhinde sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal