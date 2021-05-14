İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Sapanca'da protesto edildi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.
Kapalı pazar yerinde araçlarıyla toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.
İlçe Müftüsü Faruk Çelik'in yaptığı duanın ardından vatandaşlar araçlarıyla konvoy düzenledi.
Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları takan vatandaşlar, korna çalarak ve çeşitli sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu