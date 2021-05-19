İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Ayvalık Demokrasi Platformunca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Platform adına basın açıklaması yapan Saadettin Karabulut, İsrail'in saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli'nin şehit olduğunu hatırlattı.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını ABD'nin bazen örtülü, çoğu zaman da açıkça desteğiyle hiçbir engelle karşılaşmadan sürdürebildiğini savunan Karabulut, "Ayvalık Demokrasi Platformu, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındadır. Filistin halkına yönelik barbarca saldırıların son bulması için başta işçi ve emekçiler olmak üzere bütün halkımızı Filistin halkıyla dayanışmaya ve her yerde kanlı saldırıları protesto etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın