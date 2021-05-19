İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Ayvalık Demokrasi Platformunca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Platform adına basın açıklaması yapan Saadettin Karabulut, İsrail'in saldırılarında çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli'nin şehit olduğunu hatırlattı.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını ABD'nin bazen örtülü, çoğu zaman da açıkça desteğiyle hiçbir engelle karşılaşmadan sürdürebildiğini savunan Karabulut, "Ayvalık Demokrasi Platformu, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındadır. Filistin halkına yönelik barbarca saldırıların son bulması için başta işçi ve emekçiler olmak üzere bütün halkımızı Filistin halkıyla dayanışmaya ve her yerde kanlı saldırıları protesto etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze'den atılan roketler nedeniyle 2 kişi öldü
İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze'den atılan roketler nedeniyle 2 kişi öldü
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla...
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla...
Son dakika haber: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk, 213'e yükseldi
Son dakika haber: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 61'i çocuk, 213'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Demir Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Burak Yılmaz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Ayvalık'ta protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 09:12:09. #1.16#

title