İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Zonguldak'ta protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Zonguldak'ta protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Zonguldak'ta protesto edildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Saldırıya tepki amacıyla düzenlenen konvoyda Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kentte tur atan üyeler, daha sonra Madenci Anıtı önünde bir araya geldi.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, burada yaptığı açıklamada, mazlumların yanında, zalimlerin de her zaman karşısında olduklarını söyledi.

Adaleti değil güçlünün hakimiyetini haykıran bir dünya düzeninde ısrarla ve inatla mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Aşkar, "Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'in de Kudüs'ün de bizim canımız ciğerimiz olduğunu buradan haykırıyoruz. İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan, dünya düzeni tarafından elbette yenilecektir. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abat olmayacağına inanıyoruz." dedi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Zonguldak'ta protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 23:47:52. #1.14#

title