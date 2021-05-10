İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Tokat'ta protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Tokat'ta protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Tokat'ta protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Tokat'ta sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen basın açıklamasına katılan grup, "Özgür Filistin", "Kahrolsun İsrail", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Melikşah Çağlar, 7 Mayıs Cuma günü İsrail saldırılarında 53 Filistinli vatandaşın yaralandığını söyledi.

Cuma gününden beri süren saldırılarda 400 kişinin yaralandığını belirten Çağlar, şöyle devam etti:

"İsrail'in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımazlık, yalnızca Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzündeki en kutsal mekanlardan biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp, pek çok olayda kendini göstermiştir. Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, siyasal kurumlar, İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır."

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralananların sayısının 278'e yükseldiğini açıkladı.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralananların sayısının 278'e yükseldiğini açıkladı.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde yaralananların sayısının 215'e çıktığını duyurdu
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde yaralananların sayısının 215'e çıktığını duyurdu
Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı
Filistin Kızılayı: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 180'den fazla kişiyi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Ebru Yaşar Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Tokat'ta protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:29:58. #1.16#

title