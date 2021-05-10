İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Sakarya'da protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Sakarya'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Sakarya'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Filisitinlilere saldırısını kınadı.

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Filisitinlilere saldırısını kınadı.

Kentte 67 sivil toplum kuruluşunu (STK) temsil eden Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri Yeni Sakarya Atatürk Stadı önünde toplandı.

Araçlarına Türk ve Filistin bayraklarını asan grup, konvoy oluşturarak Servdivan ilçesindeki helikopter pistine kadar gitti.

Burada Celal Alpdoğan, Hasan Şengül ve Muhammet Bilal Koşar, grup adına açıklamayı okudu.

Alpdoğan, Filistin'in saldırı altında olduğunu belirterek, "Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mesicid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya, utan insanlık." dedi.

Şengül de İsrail'in bir yalan üzerine kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir.Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz. Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail, korkularının esiridir ve İsrail, holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur."

Koşar da Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu dile getirerek, "Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistindir, Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir ve herkes şunu görecek ki Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak." diye konuştu.

Grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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