İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Erzincan ve Bayburt'ta protesto edildi.

İsrail'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Erzincan ve Bayburt'ta protesto edildi.

Erzincan'da belediye önünde bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı. Burada açıklama yapan Erzincan STK Platformu Dönem Sözcüsü Emrah Kardeş, İsrail'in yaptığı zulme karşı canını ortaya koyan Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Grup, açıklamanın ardından araçlarıyla konvoy oluşturup kent genelinde düzenledikleri turun ardından dağıldı.

Bayburt'ta da Tarihi Saat Kulesi Meydanında bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı. Grup adına açıklma yapan İlhami Polat, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Filistin'in kalacağını söyledi.

Açıklamanın tamamında şu metne yer verildi:

"Siyonist İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması, mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti, devlet terörünü lanetlemek için meydanlardayız. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır. Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize; Peygamber Efendimizin (SAS) isra yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır.

İsrail'in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımam azlık, yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp, pek çok olayda daha kendini göstermiştir. Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların, özellikle Ramazan ayında- Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber Israil tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur. İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bütün Müslümanlar bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Müslümanlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle devlet terörü uygulayan İsrail hükümetini, söz konusu zulümlerini son vermeye çağırıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz. Tüm dünyadaki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve Türkiye İsrail ile olan bütün anlaşmalarını iptal etmeli ve bütün ilişkilerini kesmelidir. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır."

Grup, açıklamanın ardından araçlarıyla konvoy oluşturup kent genelinde düzenledikleri turun ardından dağıldı. - BAYBURT

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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