İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Karabük'te protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Karabük'te protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Karabük'te protesto edildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Memur-Sen Karabük İl Temsilciliği, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.

Memur-Sen Karabük İl Temsilciliği, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.

Saldırıya tepki amacıyla düzenlenen konvoyda, Türk ve Filistin bayrakları açıldı ve konvoy kentte tur attı.

Memur-Sen Karabük İl Temsilcisi Zeki Öz, Kent Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "İnsanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz. Dünyaya hakim olan kirli düzen, adaleti değil, kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır." dedi.

Öz, Memur-Sen ailesi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarına ve adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadelede yerini alması için çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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