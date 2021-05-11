İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İstanbul'da protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İstanbul'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesince İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto, Ömer Karaoğlu'nun söylediği ezgiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ellerinde Filistin ile Türk Bayrağı bulunan gruptakiler, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Kahrolsun İsrail", "Mehmetçik Kudüs'e" şeklinde slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, burada yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Bugün Müslümanlara düşenin, tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği Kudüslü kardeşlere vermek olduğunu ifade eden Genç, "İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayarak devrileceğinin hesabını yapsın bizce. Bundan sonra söz bitmiştir artık. Bu zalimlerin anladığı dilden konuşma vaktidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmalıdır. Allah için yola çıkanın yardımcısı Allah'tır." dedi.

Genç, Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu, İsrail'in karşısında dimdik duran merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözlerinin bugün yine kendilerine ışık tuttuğunu dile getirdi.

Kudüs'e sahip çıkmanın, tüm mazlumların dertleriyle dertlenmek olduğunu ifade eden Genç, "Kudüs, tüm Müslümanların ortak sorunudur. Her ramazan ayının son cuma günü, Kudüs günü olarak programlar yapıyoruz. Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugünlerde kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse seri olarak geri çıkarılacaklardır." diye konuştu.

Gruptakilerin başkonsolosluk önündeki protestoları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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