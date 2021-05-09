İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İngiltere'de protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İngiltere'de protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları İngiltere'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması protesto edildi.

İngiltere'de, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması protesto edildi.

Yaklaşık 5 bin kişi Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya gelerek, "Özgür Filistin", "Terörist İsrail" ve "1948'den bu yana nefes alamıyoruz" yazılı pankartlarla İsrail saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Gösteri devam ederken 2 kişinin İsrail bayraklarıyla gösteri alanına gelmesi gerginliğe neden oldu.

Filistinli göstericiler tarafından alandan uzaklaşması istenen 2 kişi uyarıları dikkate almadı.

Bunun üzerine göstericiler, İsrail bayrağını bu kişilerin elinden aldıktan sonra gösteri alanında yakarken, 2 kişi polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Burada konuşma yapan Filistin'le Dayanışma Kampanyası (PSC) adlı grubun üyesi İngiliz aktivist Sybil Cook, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere sersemletici el bombası kullanıldığını, bu nedenle birçok kişinin yaralandığını, İsrail'in bunu Filistinlileri yıldırmak ve yasa dışı bir askeri işgali güçlendirmek için yaptığını söyledi.

Cook, Filistinlilerin yıllarca İsrail'in apartheid bir devlet (ırkçı, ayrımcı devlet) olduğunu dünyaya anlattığını, dünyanın bunun farkına yeni vardığını ifade ederek, İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem ve birkaç sivil toplum kuruluşunun da ülkeyi aynı şekilde tarif ettiğini aktardı.

İngiliz aktivist, apartheid'in açık ve kirli yüzünü görmek isteyenlere, "Şeyh Cerrah'a bakın." diye seslendi.

AA muhabirine konuşan Filistinli bir gösterici, Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için bir araya geldiklerini aktardı.

Gösterici, İsrail yönetimi tarafından Filistin topraklarının ve Müslümanların en önemli mescitlerden biri olan Mescid-i Aksa'nın işgal edildiğini, masum insanların, kadınların ve çocukların öldürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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