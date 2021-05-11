İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bartın'da protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bartın'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bartın'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Memur Sen Bartın İl Temsilciliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Memur Sen Bartın İl Temsilciliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in dünyanın en alçak zulmünü her zaman olduğu gibi ramazan ayında tekrar ettirdiğini söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesinin coğrafi bir mesele olmadığını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesi iman meselesidir. Bin yıldır İslam sancağını gururla, şerefle dalgalandıran bir milletin evlatları olarak hiç kimse sahip çıkmasa da Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Hiçbir şey yapamıyorsak, Kudüs'ün kandillerine yağ olmak, bizim vazifemizdir. Hiçbir şey yapamıyorsak zulmü dünyaya duyurmak için meydanları doldurmak bizim vazifemizdir. Mescid-i Aksa bizim kutsal mabedimiz, Kudüs kutsal şehrimizdir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Mekke'den de Medine'den de daha fazla zikredilen şehirdir Kudüs. Dolayısıyla Kudüs'e sahip çıkmak imanımızın gereğidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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