İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Aksaray'da protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Aksaray'da protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması, Aksaray'da protesto edildi.

Aksaray Platformu öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Aksaray Şehirler Arası Otobüs Terminalinde toplandı.

Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Aksaray Platform Başkanı Eyüp Dağdaş, tüm Türkiye'de aynı anda İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Amaçlarının Filistinli Müslümanlara destek vermek olduğunu anlatan Dağdaş, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimiz hayır mübarek ramazan gününde oruçlarını sis bombaları ve plastik mermiler altında tutuyor. Müslüman kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzun en büyük göstergesi bu kalabalıklardır. Bu zulme dünya sustu sadece Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi çıktı. İsrail'in yaptığı zulmü ve insanlık dışı hareketlerin hiçbir dinde yeri yoktur. Bunlar bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya göz koydu. Mahremimizi çiğnemeye çalışıyorlar. Bunun için bugüne kadar bu zulmün nasıl karşısında olduysak bundan sonra da karşısında olacağız."

Okunan duanın ardından yüzlerce araçlık konvoyla şehir turu atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut