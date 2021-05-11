İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Afyonkarahisar'sa protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Afyonkarahisar'sa protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Afyonkarahisar'sa protesto edildi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Afyonkarahisar'da protesto edildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Afyonkarahisar'da protesto edildi.

Afyonkarahisar Platformu öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, çok sayıda araçla şehir turu atıldıktan sonra Kent Meydanı'nda toplandı.

Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu adına Afyonkarahisar İHH Dernek Başkanı Ahmet Ertürk, yaptığı konuşmada, bugün burada Mescidi Aksa ve mescidi Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerin yalnız olmadığını Karahisar Kalesi'nin eteğinden tüm dünyaya haykırmak ve desteklerini ilan etmek için toplandıklarını söyledi.

Ramazanın başından itibaren İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini engellediğini ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal ettiğini ifade eden Ertürk, "Bu süreçte Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale edildi. Saldırılarda yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlı yerlerde sürüklendi, yaralandı ve dahi şehit oldular." dedi.

70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Ertürk, şöyle konuştu:

"Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Hatırlatmak isteriz ki İsrail'in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
AA'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
Erdoğan görüşmede İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu belirtti.
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