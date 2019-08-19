İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
Aksa Çalışma Grubu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenledi.
19.08.2019 14:19
Aksa Çalışma Grubu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gösteri düzenledi.
Kaynak: AA