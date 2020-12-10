İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor
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İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

10.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:32
İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerindeki hava sahasını ihlal etti.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güney bölgelerindeki hava sahasını ihlal etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayeti ve çevre bölgelerinde yoğun uçuşlar yaptı.

Yerel saatle 09: 00'da başlayan ihlallerin 2 saat boyunca devam ettiğine işaret edilen haberde, savaş uçaklarının sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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