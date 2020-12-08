İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor
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İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

08.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:40
İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın farklı bölgelerinde hava sahasını ihlal etti.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın farklı bölgelerinde hava sahasını ihlal etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetinin ardından başkent Beyrut ve Beka bölgelerinde de yoğun şekilde alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

Haberde, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçaklarının sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerine dair şunları söylemişti:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerinin sayısı; 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında da 250 kez Lübnan'ın egemenliğini ihlal etti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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