İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
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İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi

İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

İsrail'in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına geç saatlere kadar devam etti. İsrail'in Lod kentinde ortalık adeta savaş alanına döndü. Kentin Belediye Başkanı Yair Revivo, Başbakan Benyamin Netanyahu'dan olağanüstü hal ilan etmesini istediğini söyledi. "Yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar" diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunan  Belediye Başkanı Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" dedi.

"KENTİN KONTROLÜ TAMAMEN ÇIKABİLİR" 

Lod'da meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği 'Kristal Gece'ye benzeten Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan, Akka'daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı. 

LOD ŞEHRİNDE OHAL İLAN EDİLDİ 

İsrail'in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

ENERJİ TESİSİNE ROKET İSABET ETTİ

Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine atılan roketlerin enerji tesisine isabet etti. Roketin isabetr etmesi sonucu tesiste yangın çıktı. Gazze şerdinden Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler sonucu 2 İsrailli hayatını kaybederken, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Diğer yandan İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm uçuşları durdurdu. İsrail işgali altındaki Hayfa Bölgesi'nde bulunan Umm al-Fahm'de Filistinliler ayaklandı.

BMGK İKİNCİ KEZ TOPLANACAK

Öte yandan Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak.  Toplantıda Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginlik ele alınacak. BMGK, 10 Mayıs Pazartesi günü de Doğu Kudüs'te yükselen tansiyonu görüşmek için acil toplanmıştı. 

Görüntü dökümü

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Lod kentinde çıkan olaylar

Yahudilerin 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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