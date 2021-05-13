İsrail'in Lid kentinde Yahudiler, Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı
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İsrail'in Lid kentinde Yahudiler, Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler, Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail'in Lid kentinde Yahudilerin, Filistinlilerle çatıştığı ve evlerine taş atarak saldırıda bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Lid kentinde Yahudilerin, Filistinlilerle çatıştığı ve evlerine taş atarak saldırıda bulunduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, Lid kentinde onlarca İsraillinin Filistinlilerin evlerine taşlarla saldırdığını söyledi.

Görgü tanıkları ayrıca saldırgan Yahudilerden bir kısmının da yakıcı madde depoladığını ve Filistinlilerle çatıştığını aktardı.

Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri göz altına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.

İbrani 12 televizyon kanalı, kentte Filistinliler ile İsrailliler arasında çatışmalar çıkmasının ardından sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurmuştu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi dün gece saatlerinde, Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde düzenlediği operasyonlarda, 374 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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