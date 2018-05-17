İsrail'in Kuzeyinde Önce Sirenler Çaldı, Sonra Büyük Bir Patlama Meydana Geldi

Reuters haber ajansı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildiriyor. Bölge sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktarıyor.

TANIKLAR İSRAİL'DE PATLAMA MEYDANA GELDİĞİNİ AKTARDI

Bölge sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktarıyor.

GOLAN TEPELERİ'NE 5 FÜZE ATEŞLENDİ

Yerel kaynaklar Golan Tepeleri'ne 5 füze ateşlendiği bilgisini geçti.

FÜZELER SURİYE ORDUSU TARAFINDAN ATEŞLENDİ

Bazı Suriye kaynakları, füzelerin Suriye ordusu tarafından ateşlendiğini iddia etti. İsrail basını demir kubbe sisteminin devreye girdiğini ve bir füzenin düşürüldüğünü bildirdi.