İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları
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İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınayarak, "Müslümanların kutsal mekanlarına saygısızlık yapılması, ibadet hürriyetlerine engel olunması, can ve mal güvenliklerinin tehdidi asla kabul edilemez." açıklaması yaptı.

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınayarak, "Müslümanların kutsal mekanlarına saygısızlık yapılması, ibadet hürriyetlerine engel olunması, can ve mal güvenliklerinin tehdidi asla kabul edilemez." açıklaması yaptı.

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Takip Küçükcan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün, İbrahimi dinler için önemli ve kutsal bir mekan olduğu, tarih boyunca farklı din mensuplarının barış ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı barış şehri olduğu ifade edildi.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak başlattığı işgal ve yayılma siyasetinin, Kudüs'ün huzur, barış ve güven ortamını ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada, "Kudüs dünya Müslümanları için ise özel bir konuma sahiptir. İsrail, Müslümanların ilk kıble mekanına ve Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs'ü kolonileştirme çabası içindedir. Müslümanların oruç ve ibadetle geçirdiği mübarek ramazan ayında İsrail silahlı kuvvetlerinin ve fanatik Yahudilerin işgal ve saldırıları pervasızca devam etmektedir. İsrail ve işgalci barbar yerleşimciler Kudüs'ün kadim sahibi ve mukimi Müslümanları şehirden sürmeye, şehri Müslümansızlaştırıp tümüyle Yahudileştirmeye çalışmaktadır." denildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da ibadet eden masum sivillere saldırılması, caminin içine gaz ve sis bombalarının atılması, kadın, çocuk ve bebeklerin de aralarında bulunduğu kalabalıklara plastik mermilerle ateş edilmesinin İsrail'in uyguladığı acımasız şiddeti gözler önüne serdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in silahlı ve tam teçhizatlı askerleri ile savunmasız Filistinlilere saldırıları apaçık bir terör ve insanlık suçudur. Müslümanların kutsal mekanlarına saygısızlık yapılması, ibadet hürriyetlerine engel olunması, can ve mal güvenliklerinin tehdidi asla kabul edilemez. İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği üyeleri olarak İsrail'in hukuk tanımaz saldırganlığını nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. İsrail Gazze'nin üzerine bomba yağdırarak yirmiden fazla Filistinliyi şehit etmiştir ve cinayet işlemeye de devam etmektedir. Bu insanlık suçlarına ve barbarlığa karşı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumları, hak savunucularını ve uluslararası toplumu seyirci kalmamaya, İsrail devletinin uyguladığı şiddet ve işgale son verilmesi için zaman kaybetmeden girişimde bulunmaya davet ediyoruz. İsrail işlediği cinayetlerin ve insanlık suçlarının hesabını vermelidir."

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Dünyası'na da çağrıda bulunulduğu duyurulan açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanarak İsrail'in işgal politikalarının durdurulması ve uluslararası hukuk önünde hesap sorulması için güçlü ve net bir irade ortaya koymalıdır. İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği, Filistin topraklarında adalet ve eşitlik sağlanıncaya, Kudüs ve işgal edilen topraklar özgürlüklerine kavuşuncaya kadar İsrail'in zorbalık ve zulmüne karşı onurlu bir mücadele veren Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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