İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları İngiltere'de protesto edildi (3)
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İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları İngiltere'de protesto edildi (3)

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Protesto gösterilerinden görüntüler Türk Bayrağı ile protestoya destek veren vatandaşların görüntüleri Röportajlar İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistinlilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması ve...

Protesto gösterilerinden görüntüler

Türk Bayrağı ile protestoya destek veren vatandaşların görüntüleri

Röportajlar İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistinlilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması ve İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde bir araya gelen grup, "Terörist İsrail", ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Öte yandan, elinde İsrail bayrağı taşıyan 2 kişi burada gerginliğe neden oldu.

Göstericilerin alanı terketmesi uyarısına rağmen burada bulunan kişilerin ellerindeki İsrail bayrakları Filistinli göstericiler tarafından yakıldı.

Metropolitan Polisi, gerginliğe neden olan iki kişiyi protestonun yapıldığı bölgeden uzaklaştırdı.

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları İngiltere'de protesto edildi (3)
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları İngiltere'de protesto edildi (3)
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları İngiltere'de protesto edildi (3)
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırıları İngiltere'de protesto edildi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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