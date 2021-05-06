İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerini protesto etti.

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerini protesto etti.

Gazze'deki Filistinli grupları bünyesinde bulunduran Ulusal ve İslami Güçler Birliği'nin organize ettiği gösteride İsrail saldırılarına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajı verildi.

Eylemciler, İsrail'in ihlallerine karşı ve Kudüs sakinlerine destek sloganlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

İslami Cihad Hareketi Temsilcisi Tahir el-Suveyrki gösteride yaptığı konuşmada, Filistin yönetimine Kudüs'ü önceliklerinden biri haline getirmesi ve İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ortaya çıkarılması için diplomasisini harekete geçirme çağrısında bulundu.

Suveyrki, Filistin yönetiminin Kudüs sakinlerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe desteğinde bulunması gerektiğini söyledi.

Yahudi yerleşimci grupların Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Aksa'ya zorla girecekleri yönünde tehditlerinin halen geçerli olduğunu kaydeden Suveyrki, söz konusu günde Filistinlileri kapsamlı bir intifadaya çağırdıklarını dile getirdi.

Suveyrki ayrıca, Arap ve İslam toplumlarına Kudüs'ü desteklemeye, uluslararası toplumu da Kudüs konusunda sorumluluk almaya davet etti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar İbrani takvimine göre kutladıkları İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs'ün işgalinin bu yıl Ramazanın 28. gününe denk gelen "Kudüs Günü" olarak adlandırdıkları 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi
İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi
İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi
İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kolombiya yangın yeri! Hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi öldü, onlarca insan kayboldu
Kolombiya yangın yeri! Hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi öldü, onlarca insan kayboldu
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'i karıştırdı: O diktatör ve zorba
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'i karıştırdı: O diktatör ve zorba
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Diego Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 20:17:39. #1.14#

title