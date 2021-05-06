İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerini protesto etti.

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerini protesto etti.

Gazze'deki Filistinli grupları bünyesinde bulunduran Ulusal ve İslami Güçler Birliği'nin organize ettiği gösteride İsrail saldırılarına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajı verildi.

Eylemciler, İsrail'in ihlallerine karşı ve Kudüs sakinlerine destek sloganlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

İslami Cihad Hareketi Temsilcisi Tahir el-Suveyrki gösteride yaptığı konuşmada, Filistin yönetimine Kudüs'ü önceliklerinden biri haline getirmesi ve İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ortaya çıkarılması için diplomasisini harekete geçirme çağrısında bulundu.

Suveyrki, Filistin yönetiminin Kudüs sakinlerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe desteğinde bulunması gerektiğini söyledi.

Yahudi yerleşimci grupların Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Aksa'ya zorla girecekleri yönünde tehditlerinin halen geçerli olduğunu kaydeden Suveyrki, söz konusu günde Filistinlileri kapsamlı bir intifadaya çağırdıklarını dile getirdi.

Suveyrki ayrıca, Arap ve İslam toplumlarına Kudüs'ü desteklemeye, uluslararası toplumu da Kudüs konusunda sorumluluk almaya davet etti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar İbrani takvimine göre kutladıkları İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs'ün işgalinin bu yıl Ramazanın 28. gününe denk gelen "Kudüs Günü" olarak adlandırdıkları 10 Mayıs Pazartesi günü Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı