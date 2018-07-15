İsrail'in "Kudüs'teki İslami Vakıflar" Sempozyumunu Engellemesine Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek ve şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumu engellemesini ve etkinliğin düzenleneceği fakülteyi kapatmasını kınadı.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi ve Yüksek Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin hedefinin, Kudüs'te Filistinlilere ait eğitim kurumlarını kapatmak ve kentin Yahudileştirilerek Filistin kimliğinden koparılması için yeni bir realite dayatmaya çalışmak olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in etkinliğe izin vermemesine tepki gösteren Ebu Zuhri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere uluslararası kurumlara, Kudüs'teki eğitim kurumlarının hedef alınmasına ve müfredatlarının değiştirilmesine engel olma çağrısı yaptı.

İsrail polisi, bu sabah Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanlığının Doğu Kudüs'te organize ettiği şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumun yapılmasına izin vermemişti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de davetliler arasında olduğu ve konuşma yapmasının planlandığı sempozyum öncesi polis, etkinliğin düzenleneceği fakültenin kapılarına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın bildirisini asmış, girmek isteyenlere engel olmuştu.

Bildiride Erdan'ın "Bu sempozyumun Kudüs'te ve İsrail devleti içinde nerede olursa olsun engellenmesi talimatı veriyorum." ifadeleri yer alırken, gerekçe olarak "Filistin yönetimi tarafından ya da gözetiminde düzenlenmesi" gösterilmişti.

İsrail polisinin, sempozyum katılımcılarından Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Filistinli iş adamı Munib el-Mısri'nin de aralarında olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını duyurmasından bu yana İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilerin düzenlediği kültürel etkinliklere yönelik engellemelerinde artış görülüyor.