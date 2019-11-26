İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına düzenlediği baskın ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü ile Er-Rasasi Mescidi'nin kapatılması kararı protesto edildi.
26.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:21
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin kurumlarına düzenlediği baskın ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Eğitim Müdürlüğü ile Er-Rasasi Mescidi'nin kapatılması kararı protesto edildi. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarına yönelik uygulamaları protesto edildi