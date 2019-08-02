İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına tepkiler - DOĞU

Doğu Kudüs'ün Vadi El-Hummus Mahallesi'ndeki Sur Bahir bölgesinde toplanan Filistinliler, İsrail'in bölgede Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına tepki göstererek cuma namazı burada kıldı. İsrail güçleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. Göstericilere müdahale sırasında yaralanan bir basın mensubu, sağlık ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. İsrail güçleri, göstericilerden bazılarını göz altına aldı.

Kaynak: AA