İsrail'in Katlettiği Çocuklara Veda

İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği hava saldırısında şehit olan iki çocuğun cenaze törenine binlerce kişi katıldı. İsrail'in dün Gazze kent merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden, El Nimra ve Luai Kahil isimli iki çocuğun cenaze töreni binlerce kişinin katılımı ile bugün gerçekleştirildi. Naaşları Gazze'deki Şifa Hastanesinden evlerinin bulunduğu al-Sabra Mahallesi'ne getirilen iki çocuk son kez aileleri ve sevenleri ile buluşturuldu. Al-Sabra mahallesindeki camide düzenlenen törene, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahar başta olmak üzere çok sayıda Filistinli diplomat katıldı. Cenaze töreninde konuşma yapan Haniye, Filistin halkının İsrail tarafından gelen baskılara karşı koyacağını belirtti. Filistin halkının İsrail tarafından uygulanan şiddete sessiz kalmayacağını vurgulayan Haniye, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde halkın taleplerini elde edene kadar devam edeceğini vurguladı. Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Bahar ise İsrail tarafının masum çocukları öldürerek Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerini engelleyemeyeceğini söyledi. Bahar gösterilerin, Filistin halkının talep ettiği geri dönüş haklarını elde edene kadar devam edeceğini belirtti.

(İHA)