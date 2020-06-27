İsrail'in ilhak planları İtalya'da protesto edildi
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İsrail'in ilhak planları İtalya'da protesto edildi

İtalya'daki Filistin toplumu ve Filistin dostları, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı ilhak planlarının protesto edildiği gösteri düzenledi.

İsrail'in ilhak planları İtalya'da protesto edildi
27.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:52

İtalya'daki Filistin toplumu ve Filistin dostları, İsrail'in Filistin topraklarını yasa dışı ilhak planlarının protesto edildiği gösteri düzenledi.

Roma Belediyesinin bulunduğu tarihi Campidoglio Meydanı'nda toplanan Filistinli ve Filistin dostları İtalyanlar, Filistin'e dayanışmalarını dile getirirken, İsrail'in yasa dışı ilhak planlarını da protesto etti.

Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, yüzlerce kişinin katıldığı gösteri öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün İtalyan dostlarla İsrail'in yasa dışı şekilde işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etmesine "hayır" demek için meydanlara indiklerini söyledi.

İtalya ve Avrupa'ya Filistin devletini tanıma çağrısı

"Aynı zamanda, Filistin halkının tüm haklarına 'evet' demek için buradayız. Kendi kaderini tayin etme hakkı, yaşam hakkının tanınması için buradayız. İtalya ve Avrupa'dan, Orta Doğu'da barışı gerçekleştirmeye yönelik Filistin devletinin tanınmasını talep etmek için buradayız." diyen Salman, adalet olmadan barışın, haklar olmadığında adaletin de olamayacağını vurguladı. Salman, "Filistin halkının da kendi topraklarında Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız Filistin devleti hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Salman, mitingdeki konuşmasında da İtalya ve Avrupa'ya Kudüs'ün başkent olduğu Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Filistinliler, Roma'nın yanı sıra Milano, Cenova, Torino, Palermo, Floransa, Bari, Katanya ve Venedik'te de meydanlara indi.

Kaynak: AA

Manşet

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