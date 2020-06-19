İsrail'in ilhak planına karşı gösteri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gösterilerden detaylar Slogan atılması Hamas Liderlerinden Muşir El-Masri'nin konuşması GAZZE - Hamas'ın çağrısıyla Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'nda toplanan binlerce Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına...
19.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:04
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gösterilerden detaylar
Slogan atılması
Hamas Liderlerinden Muşir El-Masri'nin konuşması GAZZE - Hamas'ın çağrısıyla Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'nda toplanan binlerce Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak" planına karşı gösteri düzenledi.
Kaynak: AA