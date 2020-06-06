İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi
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İsrail'in "ilhak" planı protesto edildi

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi.

06.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:57

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etmek için Tel Aviv'de gösteri düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alana giriş öncesi protestoculara maske dağıtılırken, sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi için anonslar yapıldı.

Filistin bayrakları açan protestoculardan bazıları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek üzerinde "suç başbakanı" yazılı maske taktı.

Protestoda, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un son sözlerine atıfta bulunularak "1948'den bu yana nefes alamıyoruz." pankartı açıldı.

Sık sık "ilhak" karşıtı sloganlar atan protestocular, "Filistinlilerin hayatları değerlidir", "Irkçılığı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

"Batı Şeria'daki bölgelerin ilhak planı durdurulmalı"

ABD'den Demokrat Parti Vermont Senatörü Bernie Sanders da görüntülü mesajla Tel Aviv'deki protestoya destek verdi.

Sanders, mesajında, İsrail'in "ilhak" planına tepki göstererek, "Batı Şeria'nın herhangi bir bölümünün yasa dışı olarak ilhak edilmesi planı durdurulmalı, işgal son bulmalı. Filistin ve İsrail'deki tüm insanların eşit şartlar altında yaşamaları için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Protestoya destek veren İsrail vatandaşı Judy Benezrak, İsrail-Filistin meselesine iki devletli çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Ülkesi İsrail'in Filistin topraklarını "ilhak" planına karşı olduğunu dile getiren Benezrak, "Hiç kimse işgal altında yaşamamalı. Herkesin kendi devleti olmalı. Bizim kendi devletimiz olduğu gibi onların (Filistinliler) da kendi devleti olmalı. Bizim ülkemiz onların topraklarını işgal etmemeli." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

İsrail'in 'ilhak' planı protesto edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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