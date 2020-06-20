İsrail'in "ilhak" planı internet üzerinden düzenlenen konferansta tartışıldı
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İsrail'in "ilhak" planı internet üzerinden düzenlenen konferansta tartışıldı

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı tarafından internet üzerinden düzenlenen konferansta, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki "ilhak" planı ve bu plana karşı yapılması gerekenler ele alındı.

İsrail'in
20.06.2020 06:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 06:46

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı tarafından internet üzerinden düzenlenen konferansta, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki "ilhak" planı ve bu plana karşı yapılması gerekenler ele alındı.

Vakfın Genel Müdürü Yasin Hammud, Filistin yönetiminin Kudüs ile daha fazla ilgilenmesi, halkın ve mukaddesatlarının korunması için milli güçlerle daha fazla koordine olması gerektiğini söyledi.

Yasin, "Filistin yalnızca Filistinlileri ilgilendirmiyor, ümmetin tümünü ilgilendiriyor." dedi.

Kudüs Uzmanı Araştırmacı Yazar Ziyad Ebhis, "İsrail işgalinin, Mescid-i Aksa'da var olan durumun yeniden tanımlanması yönünde büyük bir uğraş gösterdiğini" söyledi.

Ebhis, "Sözde Yüzyılın Anlaşması, Mescid-i Aksa üzerindeki egemenlik ve yönetim hakkını mutlak bir şekilde siyonistlere verdi." ifadesini kullandı.

Filistinli düşünür Münir Şefik, Filistin davasındaki gerilemenin tüm sorumluluğunun Filistin yönetiminde olduğunu belirterek, "Sözde Yüzyılın Anlaşması, ilhak planı ve istilaya karşı sözlü ve medyatik red yeterli değil." diye konuştu.

Hamas Hareketi'nden Üsame Hamdan da teslimiyet çemberinin içine düşmemek gerektiğini söyledi. Hamdan toprakta kökleri olan Filistinlilerin haklarını eksilten bir anlaşma ya da herhangi bir planın kabul edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Bizler tüm şekilleriyle işgal güçlerine karşı durmanın yeniden işlevsel hale getirilmesiyle ilgiliyiz." diyen Hamdan, "İşgal şayet Batı Şeria'yı istila konusunda başarılı olursa, o zaman tehlike Ürdün'ün başındadır ki bu durumda Amman'ın bu projeyle mücadele edecek direniş güçleriyle koordineye geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cezayir Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrazık Makri de Müslüman halklarda İslami bilincin olduğunu, İsrail ile normalleşme ilişkisini ümmetin hakkına karşı işlenmiş bir suç olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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