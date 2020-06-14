İsrail'in "ilhak" planı Hollanda'da protesto edildi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail yönetiminin işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail yönetiminin işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

Filistin'i destekleyen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği gösteriye çok sayıda Hollandalı'nın yanı sıra çeşitli azınlık grupları da katıldı.

İsrail'in 1948'den bu yana ilhak ettiği Filistin topraklarını gösteren haritalar ve "Filistinlilerin hayatları değerlidir", "Irkçılığı durdurun" (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un son sözlerine atıfta bulunularak) "1948'den bu yana nefes alamıyoruz." yazılı pankartlar açan göstericiler, sık sık "ilhak" karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, farklı grup ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı konuşmalara, "Özgür Filistin" ve "Adalet yoksa barış da yok" ve "Artık yeter" sloganlarıyla destek verdi.

Rikjmuseum önünde toplanan kalabalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Alanda protestoculara maske dağıtıldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA