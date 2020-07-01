İsrail'in "ilhak" planı Gazze'de protesto edildi
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İsrail'in "ilhak" planı Gazze'de protesto edildi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

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01.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:52

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Filistinli grupların ortak çağrısıyla İsrail'in ilhak planına tepki amacıyla Gazze'de düzenlenen protesto yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı. Gazzeliler yürüyüşte, Filistin bayrakları ve İsrail'in "ilhak" planı karşıtı pankartlar taşıdı.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar ve diğer Filistinli grupların yöneticileri protesto yürüyüşüne en ön safta katıldı.

Gösteride Filistinli gruplar adına konuşan Filistin Demokrat Birliği Siyasi Büro Üyesi Sadi Abid, İsrail'in "ilhak" kararının Filistin halkının varlığını tehdit ettiğini, uluslararası meşruiyet kararları ile çeliştiğini ve yeni bir intifada için Filistin halkına yol açtığını söyledi.

İsrail'in ilhak planıyla mücadele için Filistin'de ulusal birliğin sağlanması ve ayrılıkların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Abid, "Filistinlilerin ulusal haklarının korunması için Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında bir mücadele stratejisi geliştirmelidir." dedi.

Abid, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesinde soruşturma açılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı bugünden itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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