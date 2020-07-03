İsrail'in "ilhak" planı Gazze'de binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini "ilhak" planı, Gazze Şeridi'nde binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini "ilhak" planı, Gazze Şeridi'nde binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi.

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen yürüyüşte, Filistin bayrakları taşıyan binlerce gösterici sık sık İsrail'in "ilhak" planı karşıtı sloganlar attı.

Hamas yöneticilerinden Mansur Berik, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, "Filistinliler, Filistin topraklarının tamamına sımsıkı tutunmuştur. Bu toprakların hiçbir parçasında işgalci İsrail'in meşruiyeti yoktur." dedi.

Berik, "ABD, Yüzyılın Anlaşması adını verdiği planla, Filistin halkının haklarını gasbetmesi ve yağmalamasında İsrail'in ortağıdır." diye konuştu.

Hamas yöneticisi, İsrail'e karşı direniş mücadelesinde Filistinli grupların birlik olmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Arap ülkelerine de "İsrail'le normalleşmeyi durdurmaları" çağrısında bulunan Berik, normalleşmeyi Arap ve İslam toplumuna ihanet olarak nitelendirdi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis önceki gün yaptığı açıklamada, ilhak planının ertelendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA