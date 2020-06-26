İsrail'in "ilhak" planı Gazze'de binlerce kişi tarafından protesto edildi Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti.

Filistin bayrağı ve İsrail'in "ilhak" planı karşıtı pankartlar taşıyan Gazzeliler, Hamas'ın çağrısıyla Han Yunus'ta düzenlenen eylemde bir araya geldi.

Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, gösteri alanında yaptığı konuşmada eylemin, "tüm Filistinlilerin ilhak planını reddettiği" mesajını taşıdığını belirtti.

İsrail'in, bu planla çatışma sahasında kendi aleyhine yeni bir kapı daha açtığını ifade eden Berdevil, "İsrail, ilhak planını uygulamak için Arap ülkeleri arasındaki çatışma, bölünmüşlük ve bazı Arap rejimlerinin normalleşme çabalarından faydalanıyor." dedi.

Berdevil, İsrail'in bu planıyla mücadelede Filistin saflarının birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "ilhak" planına farklı bölgelerde düzenledikleri gösterilerle tepki gösteriyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA