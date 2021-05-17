İsrail'in Hayfa kentindeki tarihi Müslüman mezarlığında yangın çıktı
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İsrail'in Hayfa kentindeki tarihi Müslüman mezarlığında yangın çıktı

İsrail'in Hayfa kentindeki tarihi Müslüman mezarlığında yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Müslümanlara ait tarihi El-İstiklal mezarlığında yangın meydana geldi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Müslümanlara ait tarihi El-İstiklal mezarlığında yangın meydana geldi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Hayfa'daki tarihi El-İstiklal mezarlığında çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştu.

Arab48 haber sitesine açıklamalarda bulunan Hayfa'daki El-İstiklal Camisi İmam Hatibi Esat Mahmut Kalak, "Bunun kasıtlı mı yoksa sadece bir kaza mı olduğunu henüz bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Allah'a şükür can kaybı veya yaralı yok." dedi.

Öte yandan İsrail polisi, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

El-İstiklal mezarlığı Hayfa'da ibadete açık üç camiden biri olan El-İstiklal Camii'nin yakınında yer alıyor. Osmanlı döneminde Tarihi Filistin'de inşa edilmiş olan El-İstiklal Camisi şehrin merkezinde bulunuyor ve İsrail'in kuruluşundan sonra ayakta kalmayı başaran az sayıdaki İslami ve Arap mimari eserlerden biri kabul ediliyor. Cami ayrıca Filistin direnişinin öncü isimlerinden Şeyh İzzeddin El-Kassam'ın zamanında verdiği ders ve vaazlarıyla da biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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