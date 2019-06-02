İsrail'in hava saldırısında Suriyeli 3 asker öldü, 7'si yaralandı
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail’in füze saldırısında Suriyeli 3 askerin öldüğünü, 7 askerin ise yaralandığını duyurdu
Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytire bölgesine yapılan İsrail'in füze saldırısında Suriyeli 3 askerin öldüğü; 7 askerin ise yaralandığı açıklandı.
Suriye devlet haber ajansı SANA ayrıca, İsrail'in saldırılarına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin doğrudan harekete geçtiğini ve Şam'ın güneybatısında bazı noktaları hedef alan füzelerin imha edildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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