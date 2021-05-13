- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi
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- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi

GAZZE - İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Beyt Lahya'yı vurdu. Saldırılarda Refah'da bulunan bir polis merkezi, Beyt Lahya kentinde bir tarım arazisi hedef alındı. Saldırı sonucu Refah'taki polis merkezi tamamen yıkılırken Beyt Lahya'daki tarım arazisinde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı her iki saldırının bilançosu açıklamazken yoğunlaşan İsrail saldırıların sonucu 17'si çocuk 7'si kadın toplam 83 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 487'ye yükseldiği kaydedildi.

- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi
- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi
- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi
- İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 83'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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