İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 56'ya yükseldi
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İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 56'ya yükseldi

İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısı 56'ya yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından sürdürülen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'ü çocuk 5'i kadın toplam 56'ya, yaralı sayısının ise 335'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in saldırıları yoğunlaşırken Sağlık Bakanlığı yetkilileri Gazze'deki hastanelerin kapasitesinden endişe duymaya başladıklarını duyurdu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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